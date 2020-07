Že mi moji klienti někdy neříkají pravdu, to se samozřejmě stává. Nechci lhát ani sám sobě, o druhých to platí dvojnásob. Nemohu klientům slibovat něco, o čem nejsem přesvědčený, že to mohu splnit. Ale myslím, že už dovedu odhadnout, kdy se mnou klient nehraje poctivě. V takovém případě je třeba být tvrdý. Dívám se druhému do očí a všímám si, když uhýbá pohledem, jak se tváří a jak se do svých slov zaplétá. Takže ho pak samozřejmě upozorním, že taková diskuse nemá smysl. Nemohu klientovi pomoci, když ke mně nebude upřímný.

Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni