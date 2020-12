Zdroj: Deník / Edita Veselková (Palkovičová)

Trenérskou dráhu jsem začal v roce 2002 v Havlíčkově Brodě u mladších žáků, kdy mým mentorem byl zkušený Roman Kučera, kterému jsem dělal asistenta. Poté jsem prošel mládeží v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. V dospělém fotbalu jsem začínal v České Bělé, kde největším úspěchem byl postup do III. třídy. Tři roky jsem také vedly pohledské áčko. Fotka pochází z vyhraného pohárového zápasu s Přibyslavím, kdy se nám podařilo otočit zápas z 0:4 a následně postoupit na penalty. A to je přesně ten moment, kvůli kterému se sport obecně dělá. Momentálně jsem se vrátil do České Bělé, se kterou hrajeme okresní přebor.