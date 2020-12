Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Radka Plocková z Rokytna měla odmalička ráda květinové vazby a aranžmá. „Už jako dítě jsem pořád něco trhala na zahrádce. A aranžovala do vázy. Babička mi často říkala ať to raději nechám kvést. Ale mě to vždy moc bavilo,“ usmívá se Radka Plocková.