Možná za to zčásti mohou často reprízované filmy Bony a klid či Vekslák aneb Staré zlaté časy. Mladí lidé totiž velmi dobře vědí, jak se říkalo prodejcům nedostatkového zboží, bonů a valut za minulého režimu.

17. listopad 1989. Shromáždění studenti a kordon policie na Národní třídě v Praze. | Foto: ČTK/HULA Pavel

Ve velké anketě Deníku Jak vidí Češi listopad 1989 správně odpovědělo na dotaz: Co znamenal výraz vekslák 95 procent respondentů ve věku do 35 let.