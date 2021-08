Ten následně převzal stříbrné dárky od zástupců města, a pak ho rozesmál plyšový ježek určený pro děti. Myslel si totiž, že onen ježek ukrytý v dárkové tašce bude pivo. Pak přišel pomyslný vrchol, to když úspěšný judista ukázal zlatou medaili. Náměstí, které bylo i přes neustálé dešťové přeháňky plné, následně propuklo v mohutný aplaus.

Během více než půlhodinového programu Lukáš Krpálek hovořil o tom, jak musí být kimono podle předpisů a vzpomněl, jak s judem začal v SK Jihlava, na dva roky přešel do Sokola, pak se vrátil, nějaký čas trénoval v Brně a potom se odstěhoval do Prahy.

Přidal také několik vtipných příhod. Vyprávěl třeba o tom, jak chtěl v mládí dělat karate, ale na trénink omylem přišel o hodinu dřív a tak se přihlásil na judo. „Po třech týdnech jsme zjistili, že nejsme na karate,“ rozesmál judista diváky. Nebo jak se synem doma bojovali, ale po stížnostech ze školky museli podobné aktivity omezit. „Trénujte a vyhrávejte,“ řekl závěrem směrem k malým jihlavským judistům, kteří s ním stáli na pódiu.

Za ty mu na začátku akce předala dárek sedmnáctiletá Michaela Lošková. Pro Deník přiznala, že to pro ní byla velká pocta a chtěla by jít v jeho stopách. Zlatý zápas samozřejmě viděla. „Bylo to pro něj velká dřina a myslím, že si zlato zasloužil,“ zhodnotila. O celé cestě turnajem v samotné kolébce juda pak zasvěceně hovořil i Miroslav Veselý z Dolní Cerekve. „Když porazil Japonce, tak jsem věřil, že bude zlatá,“ řekl. Zápasy sledoval v přímém přenosu a nijak se nestydí, že při nich hodně křičel a pískal.