Po pohledné tvářičce se koulely slzy jako hrachy. Byly ale výrazem štěstí. Ohromného. Zatím jediná česká atletka, která postoupila do tokijského finále, se jmenuje Kristiina Mäki.

Asi málokdo čekal, že se tmavovlasá mílařka po lednovém porodu syna probojuje na olympiádu. Jenže hrdinka s česko-finskými kořeny poběží dokonce s nejlepšími o medaile.

V Tokiu úspěšně zvládla rozběh na 1500 metrů. V prvním semifinále doběhla mimo pětici, která měla jistý postup. Ovšem čas 4:01,23, kterým o 61 setin vymazala z tabulek český rekord Ivany Walterové z roku 1986, ji posunul mezi elitu. Osobní rekord z rozběhu (4:04,55) si vylepšila o parník.

„Vůbec nevím, co na to mám říct. Je to skvělý, ale asi mi to dojde až později,“ odpovídala plačtivě devětadvacetiletá běžkyně v ČT, jak hodnotí postup do finále. Stejně tak s pokrčením ramen reagovala i na dotaz, co říká úžasnému zlepšení svého nejlepšího času.

„Moc děkuji všem, co mi fandili, věřili mi a stáli při mně… Velké pozdravy posílám do Hodonína,“ dostala po chvíli ze sebe, čímž mířila na místo, kde její partner Filip Sasínek, jemuž na patnáctistovce jen těsně unikla olympijská účast, hlídá sedmiměsíčního syna Kaapa.

Kdy jindy, když ne teď

Pak se vrátila k závodu. „Tempo jsem moc nesledovala. Jen jsem věděla, že musím běžet a zkusit to. Kdy jindy, když ne teď. Síly mi v konci docházely, ale jinak to bylo super,“ prozradila už klidněji.

Na finále má jeden recept. Semifinálový závod běžela s kusem papíru přilepeným na zádech. „Budu chtít udělat co nejlepší výsledek,“ pronesla, a když se po chvíli vyřazené kolegyni Dianě Mezuliáníkové podařilo list odtrhnout, ukázala ho s nápisem „Vyrvat nohy z prdele“.

?‍♀️ Běžkyně Kristiina Mäki si doběhla do olympijského finále závodu na 1500 metrů s motivačním vzkazem skrytým pod startovním číslem, který odhalila na obrazovkách @sportCT ? #vyrvatnohyzprdele pic.twitter.com/5XCvPDibVu — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 4, 2021

Kristiina Mäki drží kromě nového rekordu i nejlepší české časy na 2000, 3000 a 5000 metrů. Atletika ale nebyla jejím hlavním zájmem. Před dvěma roky dokončila s titulem inženýra architektury Stavební fakultu ČVUT.

Dalším cílem byla olympiáda. Když ji ale loni odsunula pandemie, zkřížily se sportovní plány s mateřstvím. A z původního pokusu o účast pod pěti kruhy přišel velký výsledek.

Kristiina si za něj zaslouží velké uznání. Jak si povede ve finále?