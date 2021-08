Od olympijských her v Riu de Janeiro je pojí přátelství, Krpálek nechyběl na Prskavcově předloňské svatbě.

"Na sport máme podobný náhled, nebydlíme až tak daleko od sebe. My se nevidíme tolikrát do roka, ale přejeme si výsledky," vyprávěl novopečený šampion ve vodním slalomu.

Při OH pomohl Prskavec judistům v obtížné situaci. "Měli fyzio v karanténě, takže Lukáš s Davidem (Klammertem) chodili k naší Markétě a vytvořili jsme s nimi takovou bublinu. Je to pro mě strašně dobrý kamarád," prozradil kajakář. Krpálek vidí jejich vztah podobně. "Je to hrozně hodný, sympatický kluk. Musím říct, že jsme si nesmírně sedli," řekl o Prskavcovi.

Dokázal to! ? Lukáš Krpálek vyhrál olympijský turnaj v nejtěžší váhové kategori. Navíc v chrámu juda v hale Budókan. ?️ pic.twitter.com/iLqUtQ2h6d — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 30, 2021

V Riu si šli vzájemně fandit, ale v Tokiu to nešlo, protože o medaile bojovali zároveň. I tak na dálku sledovali, jak si vede ten druhý.

"Já lidem dal za úkol, že mi musí hlásit, jak je na tom Lukáš. Ale ať mi neříkají špatné zprávy, a i kdyby mu to neklaplo, tak ať mi říkají, že postoupil," vyprávěl Prskavec.

Až po závodě se tak dozvěděl, že Krpálek je skutečně v semifinále. "Já tak trochu doufal, že ho stihnu, ale říkal jsem mu, že když se mi to povede, tak to spíš nedám. Tak mi říkal: Prosím tě, hlavně to nestihni," popisoval jejich čtvrteční konverzaci.

Krpálek do semifinále nastupoval povzbuzený triumfem svého kamaráda. "Mě to hrozně nakoplo. Sledoval jsem celou dobu, jak jel. Nemohl jsem to vidět v televizi, ale díval jsem se (on-line na internetu), jak si vede. Když jsem viděl, že má u šestnácté branky náskok čtyři vteřiny, tak jsme všichni měli nesmírnou radost. A když to dotáhl do zlatého konce, bylo to něco nádherného. Já jsem mu to nesmírně přál, protože měl trošičku smůlu v Riu, kde mohl vybojovat cennější medaili, než vybojoval," vyprávěl tehdy ještě majitel jediné zlaté olympijské medaile.

A tady je vzkaz od zlatého @jiriprskavec pro všechny fanoušky. ? pic.twitter.com/yuXgrjO6ib — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 30, 2021

Nakonec se i jemu na závěr dnešního dne houpalo na krku olympijské zlato. "Včera večer jsme si psali, že budeme bojovat, že do toho dáme všecko. Že tenhle den bude náš. On to nakonec opravdu je náš den. O to je to prostě krásnější," radoval se třicetiletý judista.

Až se dostane do olympijské vesnice, společné oslavy budou moci začít. Ráda by u nich byla i šestá plavkyně olympijského závodu na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová, pro kterou dnešní rozplavbou kraulařské padesátky skončilo účinkování v Tokiu.

"Chci potkat zlaté kluky. Třeba si se mnou připijou," doufala.