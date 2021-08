Osmadvacetiletý Dostál s předstihem vyhlásil útok na zlato, které mu jako jediné ve sbírce úspěchů chybí. Čtyřnásobný světový šampion byl v první polovině trati třetí, pak ale bez větších problémů předjel Australana Thomase Greena i Artuura Peterse z Belgie, postoupil do semifinále a nemusel tak absolvovat čtvrtfinále. Druhého Greena porazil Dostál o 2,15 sekundy.

"Jelo se dobře. Byl jsem favorit rozjížďky. Věděl jsem, že jak Australan, tak Artuur Peters jsou dobří v protivětru, který foukal celou dobu, ale věděl jsem, že budou \'chcípat\' do finiše. Tak jsem se držel za nimi a jel jsem celkem klidnou jízdu," řekl Dostál.

"Kolem 750 metrů jsem našel dobrý záběr a dostal se přes ně. Oni bojovali na krev o druhé postupové místo. Když jsem věděl, že mám náskok a jeden vzdal, tak jsem si zpomalil taky a nakonec z toho byl celkem pěkný čas," dodal dvojnásobný bronzový olympijský medailista na čtyřkajaku.

Mezi dvojici přímých postupujících se naopak nedostali Fuksové, kteří při svém prvním startu v Tokiu dojeli třetí. Bratrská dvojice, která společně startuje na deblkanoi na OH poprvé, byla v první části závodu pátá, poté se posunula vpřed, na přímý postup ale nedosáhla. Čeští reprezentanti sice zkusili zaútočit na druhé Cayetana Garcíu a Pabla Martíneze ze Španělska, ti ale jejich útok odrazili a Češi pak viditelně šetřili síly na dnešní druhý start. Vyhráli suverénní Němci Sebastian Brendel a Tim Hecker.

Zvládli to! ? Petr a Martin Fuksovi jsou do SEMIFINÁLE olympijského závodu C2 na 1000 m. Super práce, borci! ?? #olympijsky #olympijskytym #canoesprint pic.twitter.com/u2QPH4tgyf — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 2, 2021

Ve čtvrtfinále, ke kterému nastoupili o dvě hodiny později, ale již čeští kanoisté postup vybojovali. Mezi postupovou trojicí se drželi od začátku, dlouho jeli druzí, poté je sice na chvilku předstihla kanadská dvojice Roland Varga a Connor Fitzpatrick, ale Češi opět zabrali a vybojovali si výhodnější nasazení pro semifinále. Vyhráli Poláci Wiktor Glazunow a Tomasz Barniak.

Neúspěšný Omarov

Olympijská premiéra zápasníkovi Arturu Omarovovi nevyšla. Na hrách v Tokiu v řecko-římském stylu ve váze do 97 kilogramů prohrál v prvním kole 1:3 s Alexem Szökem z Maďarska a musel čekat na další výsledky svého přemožitele. Szöke prohrál hned vzápětí, takže Omarov v soutěži skončil.

Do oprav by se dvaatřicetiletý rodák z Dagestánu dostal jen v případě, kdyby Szöke postoupil až do finále, ale to se nestalo. Maďarského zápasníka vyřadil dvojnásobný mistr světa Musa Jevlojev z Ruska, který zvítězil 6:2.