Podivný rituál olympijských hrdinů. Japonci varují: Medaile nejsou k jídlu

Obrovská radost, dojetí a pochopitelně i vyčerpání. Každý olympijský vítěz prožívá neskutečné chvilky, o nichž si běžný smrtelník může nechat jen zdát. Během (letos trochu zvláštního) ceremoniálu v Tokiu obdrží ti nejlepší z nejlepších medaili, převezmou další dárek, vyslechnou hymnu. A pak to přijde… Mnozí šampioni si kousnou do zlata. Důvod? Je to rituál, který však lze jen těžko vysvětlit.

Čeští olympijští vítězové - kajakář Jiří Prskavec (vlevo) a judista Lukáš Krpálek - na kombinovaném snímku z 30. července 2021. | Foto: ČTK/AP