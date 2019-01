Vysočina – Krásný novoroční dárek si nadělili Jarmila a Jaroslav Vrankovi z Bobrové. Jejich syn Adam je prvním miminkem, které se v tomto roce narodilo na Vysočině.

„První miminko v roce 2019 v nemocnici v Novém Městě na Moravě se narodilo v 6.46 hodin. Je to kluk a rodiče mu dali jméno Adam,“ oznámila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Adámek si s příchodem na svět trochu pospíšil, termín porodu byl stanoven až na 9. ledna. To se mu ale vyplatilo, jako první miminko narozené v Kraji Vysočina dostal totiž od hejtmana Jiřího Běhounka šek na deset tisíc korun spolu se zlatým šperkem se znamením zvěrokruhu. „Každoroční návštěvy prvních miminek v našich krajských nemocnicích jsou skvělým začátkem nového roku. Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti krajských nemocnic v regionu dělá maximum pro to, aby porodníci, pediatři i sestry měli pro svou práci ideální podmínky, ale bez nich a jejich empatie a erudice by naše nemocnice, naše porodnice nebyly tam, kde jsou. Všem maminkám, které využívají služeb našich porodnic, děkuji za důvěru a přeji jim hodně klidných let při výchově budoucí generace,“ nechal se slyšet hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Pokud jde o výběr porodnice, měla maminka prvního novoročního miminka okamžitě jasno. „Porodnici v Nemocnici Nové Město na Moravě jsem si vybrala bez rozmýšlení, s péčí lékařů i sestřiček jsem zde byla velice spokojená už před porodem, byla jsem rozhodnutá zde porodit,“ pochválila služby novoměstské nemocnice Jarmila Vranková.

Domů do Bobrové se maminka s miminkem chystají v pátek. Na Adámka tam už netrpělivě čeká jeho pětiletý bráška Sebastián, který slíbil, že bude mamince pomáhat s hlídáním.