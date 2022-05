„V první třetině jsme hráli vážně dobře. Kdybychom stejně pokračovali dál, nemáme problém. Ale pak jsme zničehonic všechno ztratili. I kvůli těm dvěma vyloučením, která soupeř proměnil v góly. Je to i otázka mentálního rozpoložení v danou chvíli. Když prohráváte, trošku ztrácíte sebevědomí. A najednou se děje mnoho věcí,“ vykládal kouč Kari Jalonen.

„Nevím, co se stalo. Přestali jsme hrát, začali jsme se bát něco udělat. Ve druhé třetině jsme si to prohráli. Hrozná škoda,“ zlobil se útočník Tomáš Hertl.

Mimochodem: Češi se v semifinále neprosadili ve hře pět na pět. V devíti utkáních na turnaji dali při rovnovážném stavu hráčů na ledě dvanáct gólů, to 1,33 branky na zápas. Nikdo ze čtvrtfinalistů na tom není hůř. To je alarmující.

Drtivá porážka v boji o finále hned tak nepřebolí, ale partu kouče Jalonena dál žene obrovská touha po medaili. „Pro nás to ještě nekončí. Bude těžké hodit to za hlavu, ale my tu medaili chceme za každou cenu. Musíme do toho jít naplno a chtít to,“ burcoval Hertl.

„Musíme na tenhle zápas zapomenout a zítra to urvat. Ta placka je pro nás důležitá, chceme ji mít i kvůli lidem,“ doplnil obránce Michal Kempný.

Největší českou zbraní na turnaji jsou přesilovky, ve kterých národní tým exceluje. A právě hned z první početní výhody Češi udeřili. Krvavý faul na Pastrňáka potrestal v 8. minutě Krejčí. Během dlouhé čtyřminutové převahy se přitom žádná přesilovková formace nemohla usadit v útočném pásmu. Tak to vzal Krejčí na sebe. Při přechodu přes modrou čáru napřáhl a tvrdou ranou propálil Driedgera.

Další dvě přesilovky už ale vyzněly naprázdno. Zvýšit mohl Hertl, který se řítil sám na Driedger, ale kanadský gólman zasáhl vyrážečkou. „To byla tutovka, kdybych to dal, mohlo to vypadat jinak,“ vyčítal si Hertl.

Vejmelka předvedl několik jistých zákroků. Až v poslední minutě úvodní periody na něj vyzrál Cozens, který předvedl důraz před brankovištěm a nadvakrát procpal kotouč za českou jedničku.

Ščotka: Psala mi paní, že se lidé na obědě bavili o hokeji. Je fajn, že tím žijí

Druhá třetina patřila zámořskému týmu, který zvrátil osud utkání. Během 199 sekund nasázel tři góly, to bylo pro Čechy tvrdé K.O. Vše odstartovalo zbytečné oplácení Pastrňáka. Kanada dostala první přesilovku, kterou využila. Lowry se bleskově otočil před bránou a zavěsil. Hned za 88 sekund se vyražený puk dostal k Johnsonovi a bylo to 3:1.

Češi se sesypali. Na kritický moment reagoval kouč Jalonen oddechovým časem. Jenže to nepomohlo. Přišlo další vyloučení Krejčího a Kanada i druhou přesilovku proměnila. Barzal dostal čas, aby si sešteloval mířidla a přesnou střelou pod horní tyč nedal Vejmelkovi šanci.

Gól naděje mohl přinést Vrána, ale Driedger další sólový únik opět zlikvidoval.

Jalonen na třetí třetinu přeskupil formace, kýžený impulz to ale nepřineslo. Myšlenky na obrat rychle rozvířil pátým gólem Sillinger. Pak ještě svitla poslední naděje, když rozhodčí po faulu na ujíždějícího Vránu odpískal trestné střílení. Proti Driedgerovi se rozjel Pastrňák, ale jen dovršil český zmar. Navíc vzápětí reprezentaci ze středu Evropy dorazil Cozens. Trenérská výzva kvůli možnému ofsajdu nic nezměnila. Stejně jako konečný výsledek.

Česko - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)



Branky a nahrávky: 8. Krejčí (Červenka, Hronek) - 20. Cozens (Dubois), 28. Lowry (K. Johnson, Chabot), 29. K. Johnson (Mercer), 31. Barzal (Cozens, Batherson), 44. Sillinger (J. Anderson), 53. Cozens (Batherson, Whitecloud). Rozhodčí: Rekucki (USA), Heikkinen - Sormunen (oba Fin.), Briganti (USA). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 9047.

Česko: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Kanada: Driedger - Graves, Chabot, Severson, Sanheim, Holden, Whitecloud, Mayo - Batherson, Dubois, Cozens - J. Anderson, Barzal, Sillinger - Roy, Lowry, Comtois - Gregor, Mercer, K. Johnson - od 41. navíc Geekie. Trenér: Claude Julien.