Žádná sláva to opravdu není. Vstup do mistrovství světa je, mírně řečeno, rozpačitý. Češi tak toužebně vyhlížejí Davida Pastrňáka. Na pomoc elitního snajpra NHL čekají jako na boží smilování. Jenže tak snadné to nebude.

Národní tým pod novým finským koučem Karim Jalonenem předváděnou hrou v přípravě fanoušky navnadil, že by to letos mohlo konečně cinknout. Jenže jak přišel turnaj v Tampere, svěží hokej se rázem vytratil. Češi ztratili svou tvář. Místo spřádání medailových plánů je tak na pořadu dne boj vůbec o postup do čtvrtfinále.

Pastrňák: Chci konečně zažít nějaký úspěch. Nároďák mi vyvolává úsměv na tváři

Reprezentace už nesmí zaváhat. Seveřan Jalonen ovšem zůstává nad věcí, přestože se tým trápí. „Zvednout hlas? V žádném případě. Já tohle nedělám. Nevěřím, že je to cesta, že řvaní někoho posune. Tohle je úplně jiná cesta, než jakou já chci trénovat a vést tým,“ pravil po historické porážce na nájezdy od Rakouska finský kouč, který českému týmu vytyčil před turnajem útok na mistrovský titulu.

Jalonen před novináři rázně odmítl, že by hráči něco odflákli. „V přístupu to učitě není. Všichni na ledě nechávají všechno. Jsme jeden tým, který vyhrává i prohrává společně. To je hlavní věc, které všichni rozumíme,“ ujistil Fin.

Po dvou porážkách každopádně přišel čas, aby zasedla „rada starších“ a k týmu důrazně promluvila. „Musíme to řešit. Ale co se stane v kabině, to nebudu říkat,“ vzkázal zkušený útočník a kapitán týmu Roman Červenka, s šesti přihrávkami král nahrávačů.

Něco tomu schází, uvedl Blümel

„Chybí tomu jedna věc, kterou neumím úplně popsat. Je vidět, že tomu něco schází. Musíme zjistit, co to je,“ doplnil mladý forvard Matěj Blümel před dnešní bitvou s Lotyšskem (19:20), kterou Češi musejí bezpodmínečně zvládnout.

„Očekávám, že reakcí na porážku s Rakouskem bude výhra. Chci vidět větší bojovnost, bojového ducha, rychlost,“ burcoval Jalonen.

Fanoušci (a nejen oni) se upínají ke zvučné posile z NHL Davidu Pastrňákovi, který by měl dnes nastoupit. „Nemám na co čekat. Přijel jsem hrát hokej. Chci konečně zažít nějaký úspěch a udělat tak radost českým fanouškům,“ vyhlásil.

„Pasta je vynikající hráč, který rozhoduje zápasy. Jsme rádi, že je tady. To nám pomůže do dalších zápasů,“ přitakal bek Michal Kempný, opora z NHL.

„Pasta je skvělý, ale nemůžeme čekat, že to jeden hráč vyřeší. Určitě nám pomůže, ale když se nepřidáme, tak sám vyhrávat zápasy nebude, i když bychom rádi,“ zdůraznil tahoun Červenka.

Mimochodem – opěvované posily ze zámoří se zatím moc nevytáhly. Nebo spíš vůbec. Kanonýři Tomáš Hertl s Jakubem Vránou mlčí. Dominik Simon je už doma, když na tréninku vyvolal konflikt s Filipem Hronkem z Detroitu.

Po příletu Pastrňáka a dalšího forvarda Davida Kämpfa z Chicaga se zámořská enkláva v české kabině ještě víc posílí. „Jsou to výborní hráči a pomůžou nám, ale tohle je tým a musíme jim najít místo,“ nechal se slyšet trenér.

Na první dobrou se nabízí oprášení osvědčené spolupráce z Bostonu mezi Davidy Pastrňákem a Krejčím. Jenže právě Krejčího lajna s bodujícím Červenkou a Blümelem jako jediná zatím šlape a táhne celé mužstvo.

„Pasta má za sebou nějakou historii ve dvojici s Krejčím. Právě jeho lajna byla sice nejlepší, ale i tak nějaké změny uděláme. Chci, aby ti dva hráli spolu,“ nastínil Jalonen. „Velkou motivací byla možnost zahrát si zase s Krejčou,“ přiznal Pastrňák.

„Teď zapojíme Pastu, pak Kämpfa, který by měl dorazit ve čtvrtek. Potřebujeme teď jen všechny tyhle dílky složit dohromady,“ doplnil kouč.

Jedno je jasné – Češi musejí přidat na bojovnosti a obětavosti. Zkrátka hrát s větším zápalem, nasazením, jinak sen o medaili zůstane opět skrytý v mlžném oparu, jak posledních deset let. A navíc: jeden přešlap s outsiderem už si hráči vybrali, další už by byl osudný. Lede že by česká parta porazila USA a Finsko.

Mohou Češi ještě vstát?

„Dostali jsme pořádné dělo. Teď záleží jen na nás, jestli vstaneme, překonáme to a půjdeme dál. Já věřím, že tým máme tak silný, že vstát ještě můžeme,“ pokýval hlavou třígólový Blümel.