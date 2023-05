Česko nezvládlo čtvrtfinále proti Spojeným státům a na mistrovství světa končí po nevýrazném výkonu a porážce 0:3. „Hráči neměli pohyb, neměli vítězství v osobních soubojích. Moc si nepomáhali ani kombinací, aby nějak překonali hru Američanů. Bylo tam toho málo,“ vyjmenovává důvody porážky bývalý hráč a trenér Josef Zajíc. Mladý tým USA ho naopak svým výkonem přesvědčil, a proto mu někdejší kapitán Kladna věří na účast ve finále a boj o zlato.

Čtvrtfinále MS 2023 hokej: Česko - USA | Foto: ČTK/David Taneček

„Američané mají druhý nejmladší tým, skvěle bruslařsky vybavený s neuvěřitelně skvělými schopnostmi, jako je technika hole, zpracování a první kontakt. Proti nám ukázali, že mají neuvěřitelnou schopnost si v útočném pásmu vytvořit tlak, udržet se na puku a mít hru pod kontrolou. V tom dominovali. Měli vynikající pohyb, velké držení kotouče a byli nebezpeční,“ chválí čtvrtfinálového soupeře Česka Zajíc.

Národní tým vsadil proti mladému soupeři na hodně opatrnou hru, která se propsala i do statistik utkání. Češi prohráli na střely 15:34 a střelecky se vůbec neprosadili. „Ačkoliv jsem si myslel, že taktika by mohla nad euforií a nezkušeností zvítězit, tak se to nestalo. Američani byli dobří,“ přiznává bývalý kapitán hokejového Kladna.

Konec medailového snu. Češi na USA nestačili, zaznamenali nejhorší MS v historii

„Když máš za stavu 0:3 čtyři střely v poslední třetině, tak na to ten tým neměl. Taktika je jedna věc. Hrát otevřený hokej s takhle dobře bruslícími a šikovnými hráči se může zdát jako sebevražda. Jaký dojem to ale udělá? Jestli se někomu líbila naše hra… Jestli byla možnost hrát jinak, tak jsme to vůbec nezkusili,“ říká Zajíc.

Zvrátit nepříznivý stav nedokázali ani Roman Červenka nebo Dominik Kubalík, dosud nejlepší střelec na šampionátu. „Nejlepší lajna za mě byla Flek, Beránek a Černoch, protože bruslili a Američanům se vyrovnali v pohybu. Bylo to ale osamocené, nebyli kompaktní,“ popisuje Zajíc.

Forma prostě nebyla

Mistrovství světa tedy pro Česko končí zklamáním a neúspěchem. Místo bojů o medaile poletí národní tým domů, a proto se nabízí i ohlédnutí za celým turnajem.

„Je tam málo věcí i hráčů, o kterých bychom řekli, že byli super. Líbila se mi ta pohyblivá lajna s Flekem, moc gólů ale nedala. V obraně se mi moc líbil Dvořák, který byl silný a mydlil to před brankou. Po tom, co přijel, se mi líbil i Zohorna,“ vyjmenovává Zajíc.

Památné bitvy s USA? Vendeta za Prahu, Jágrův kouzelný rituál či loňský bronz

„Třeba Červus je dobrý, ale spoustu gólů dala jeho lajna z přesilovek. To je dobré, ale nebylo to takové, že by všechno přetlačili. Čtvrtfinálový zápas ukázal, že forma našich kluků tam nebyla. Škoda, že se zranili Sedlák, Chytil a Chlapík, Smejkal měl přeraženou čelist… Zranění tam bylo dost a dost. Zranění a forma nevyšly,“ mrzí bývalého hráče Kladna, Trenčína a Pardubic.

Jak vidí zbytek šampionátu a koho tipuje na vítěze? „Američané se ve čtvrtfinále nepodělali a nebyli tak nervózní, jak jsem čekal, čímž ukázali, že to mají pod kontrolou. Myslím, že by přes semifinále měli projít do finále. Play-off zápasy pak umí Finové, takže se moc těším na zápas Kanady s Finy. Myslím, že vítězem by mohl být jeden z těchhle dvou týmů, pokud Finové přejdou přes Kanadu,“ uzavírá se svým tipem Zajíc.