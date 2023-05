Krvavých peněz se neštítí. I během války je ruská KHL pro české hokejisty z finančního hlediska pořád velkým lákadlem. Libor Šulák se neváhal upsat Omsku, do Ruska mají namířeno i dva perspektivní beci David Sklenička a Lukáš Klok. Vzdali se tak mistrovství světa. Do zástupu hráčů s nulovými morálními hodnotami se teď možná zařadí i vítkovický sniper Dominik Lakatoš.

Vítkovického kapitána Dominika Lakatoše to táhne do ruské KHL | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Místo toho, aby vzal rozum do hrsti a upaloval z Ruska, rozhodl se Libor Šulák zůstat v KHL. Pakovat jinam se mu nechtělo. V zemi, která už přes rok okupuje Ukrajinu, se mu evidentně líbí. Z Vladivostoku, kde nosil kapitánské „céčko“, šel za lepší gáží do Omsku. V Avangardu podepsal dvouletý kontrakt, za což si vysloužil nejen od fanoušků hodně ostrou kritiku.

Totální dno, shnij na Sibiři. Jaškin rozpoutal nenávist, podpořil ruskou armádu

Šulák si tak dobrovolně zabouchl dveře do reprezentace. Hokejisté, kteří během války podepíšou s klubem KHL smlouvu, totiž nebudou zváni do národního týmu. Kvůli angažmá v Rusku nesmějí reprezentovat ani další dva elitní obránci Lukáš Klok a David Sklenička. Ten mimochodem pomohl loni k bronzu na mistrovství světa. Letos ale upřednostnil KHL.

„Je to jejich rozhodnutí. My jsme v tomhle hodně přísní, když někdo odejde do Ruska, nezáleží na tom, jak dobrý je hokejista,“ vzkázal kouč českého nároďáku Kari Jalonen.



Hlavně Skelnička by přitom měl v reprezentaci pevné místo. „Je to pořád jako házet hrách na stěnu. Ještě bych našel pochopení u hráče, kterého třeba čekají poslední dva tři roky kariéry a chce si na závěr ještě něco vydělat. Přimhouří oči, opustí všemožné morální hodnoty a kývne na to. Ale tohle je velké zklamání, především u Davida Skleničky, který má před sebou ještě 10 let kariéry a tím i prostor vydělat si více než slušné peníze,“ nechápal v rozhovoru pro Deník Jakub Koreis, bývalý hokejista a nyní expert.

Pastrňák na MS nejede, co Krejčí a Zacha? Hokejový nároďák potvrdil dvě posily

Prchnout do Ruska hodlá i Dominik Lakatoš. Kapitán Vítkovic v letošní sezoně patřil k tahounům týmu a lídrům celé extraligy. V základní části posbíral 47 kanadských bodů (18+29), dalších 6 (3+3) přidal v play-off. Teď šestadvacetiletého útočníka vábí KHL.

„Má ve smlouvě klauzuli, za jakých podmínek může odejít do zahraničí. Velké lákadlo je pro něj KHL. Budeme čekat, kdo se objeví na trhu, kdo ho bude chtít. Máme nějaké indicie od agenta, ale zatím nic nemáme na stole,“ prozradil vítkovický trenér Miloš Holaň v podcastu Magazínu Patriot.

Zapšklá hvězda?

Podle kouče může být vítkovická hvězda zapšklá, že nedostala šanci bojovat o mistrovství světa. A proto chce pryč z českého prostředí. „Možná je tam trošku zklamání, že se nedostal ani do širší nominace. Celou sezonu se pohyboval nahoře kanadského bodování ligy,“ připustil Holaň.

Trenér Vítkovic Miloš Holaň hovořil v podcatsu Po čuni! o Dominiku Lakatošovi:

Zdroj: Youtube

Lakatoš si evidentně nepadl do oka s Jalonenem. Loni finskému kouči odmítl účast na kempu před šampionátem a od té doby se to s ním veze. I zvažovaný odchod do KHL ale mohl sehrát významnou roli v tom, proč ho teď Jalonen nenominoval. Stejně jako v případě Kloka a Skleničky.

„Nemyslím si, že je to ten důvod, proč ho nevzal do repre. Ještě nic není na stole. Může se to stát, ale zatím jsou to spekulace,“ odmítl Holaň.

Ten se vyjádřil i k odlivu českých hráčů do KHL, která slouží jako propaganda ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Dnes tam hráči chodí z finanční stránky. Je to každého věc, jestli to chce zkusit,“ řekl Holaň.

OBRAZEM: Národní tým se chystá na MS v Brně. Kádr už se rýsuje

Sám prý před okupací uvažoval o angažmá v Rusku. „Když nebyla válka, jedním z mých trenérských cílů bylo dostat se do KHL. Chodili tam nejlepší hráči, byla tam obrovská kvalita a to mě lákalo,“ prozradil. „Ale já osobně bych tam teď nešel pracovat. Tu situaci vnímám, mám tam známé, i na Ukrajině.“

Je to otázka peněz

Stále se však najdou tací, kteří nemají žádné morální zábrany a jdou si do Ruska vydělat balík peněz. Vinu ale nenesou jen hokejisté, ale i agenti.

„Hráč má poslední slovo, bez jeho svolení by agent asi pochopitelně žádné angažmá nedomlouval. Ale pokud bych byl agent, jenž si chce uchovat svoji vlastní čest, tak poté, co mi můj klient oznámí, že chce dobrovolně vstoupit do země, která bojuje proti hodnotám západního světa, mu prostě oznámím, že s takovým člověkem nechci nadále spolupracovat. Tečka,“ zdůraznil Koreis.