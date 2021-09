Od roku 2009 zde téměř každé léto nachází většinou tři kusy pýchavek. Celá rodina se tak vždy těší na výborné řízky. A to i letos, kdy úplně ideální počasí na pýchavky nebylo.

Téměř každoročně vyráží Martin Chmelíček z Vracova na Hodonínsku v polovině srpna na vatovce neboli obří pýchavky. A to na místo nedaleko cyklostezky z Vracova do Vlkoše, o kterém mu řekl jeho otec. Nikdy ho tam však nedovedl. Po jeho smrti tak musel toto místo najít sám podle popisu, který znal z vyprávění.

