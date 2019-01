Nejznámější český pivovar podporuje zavedení Dne otců. V neděli se do akce zapojily na Havlíčkobrodsku hned tři hospody najednou.

Kšeft a reklama mají někdy krutý smysl pro humor. Protože jsou to právě pivovary a jejich produkty, které nesou vinu za to, že stále vyšší procento mužů jsou otcové jen na papíře a podle příjmení. Protože místo toho, aby se věnovali rodině a vychovávali děti, dřepí v putice s půllitrem v ruce. Kvůli alkoholu se rozpadá nejméně každé třetí manželství. Alkohol je původcem domácího násilí i trestných činů.

„Je správné projevit otci úctu za dosavadní péči. Kdy jste si naposled povídali se svým otcem u piva,“ vábí farizejsky nejznámější pivovar.

Obávám se, že otec, který je v hospodě víc než doma, si žádnou úctu nezaslouží. Mnohý syn by raději uvítal, kdyby si s ním otec, místo pravidelné cesty do hospody, poseděl doma v kuchyni, zeptal se, co bylo ve škole, a dal mu pár rad do života.

Pokud otec nemá zájem o výchovu syna v dětství, těžko asi bude mít jeho syn v dospělosti chuť s ním opilecky tlachat nad půllitrem. Reklamu na cigarety jsme úspěšně „vymýtili.“ Reklama na alkohol neustále okupuje sdělovací prostředky včetně televize i v době, kdy se na ni dívají děti. Česká republika je na prvním místě ve spotřebě piva, ale také v počtu mladistvých alkoholiků. Společnost je alkoholem tak promořená, že normální je kvartální alkoholik, nikoliv abstinent.

Nejznámější český pivovar samozřejmě slavil a jak jinak, než po svém. Pivní smrští. V každé ze čtyř stovek vybraných hospod v republice rovných 100 piv zdarma! Vskutku velkorysé! Pokud to nejznámější český pivovar myslí s oslavou Dne otců do budoucna skutečně vážně, udělal by lépe, kdyby místo alkoholických dýchánků vyhlásil v onen památný den totální zavíračku v hospodách a pivní otecky poslal tam, kam patří.

Domů k rodinám!