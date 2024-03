Když ho naše kolegyně poprosila o vyjádření, odpověděl jí, že je „společnost rozdělená, plná nenávisti, s tou se dá někdy těžko bojovat“.

Pikantní je, že tentýž den, co Babiš nebyl vpuštěn do brodského kostela, vyšlo najevo jeho hledání „kompra“ na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Toho Babiš v mailu, jímž úkoluje své spolupracovníky, prý nazývá zm*dem, a co je opravdu nechutné – žádá informace o jeho dětech.

Andrej Babiš do kostela v Brodě nesmí, věřící si to nepřáli

Takže kdo tu vlastně rozděluje společnost a šíří nenávist? Babišovi zřejmě nestačí, že s lidmi kolem sebe mluví jako kanál a že uráží každého, kdo s ním třeba jen trochu nesouhlasí. Nyní se potvrdilo i jeho shánění informací na jeho oponenty.

Upřímně řečeno, člověk, který je schopen se takto chovat, by snad ani neměl chodit po ulici. A už vůbec by neměl pomýšlet na to, že by měl být vpuštěn do jakéhokoli svatostánku. Havlíčkobrodští věřící proto udělali jen a jen dobře, že mu návštěvu kostela znemožnili.