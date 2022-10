Miloš Vystrčil (Spolu) ve druhém kole voleb do Senátu porazil Janu Nagyovou (ANO). Dalo se to čekat, ale tento souboj o jihlavský obvod rozhodně nebyl jednoduchý.

Takovou kampaň jsem nezažil, hlásí z Jihlavy staronový senátor Vystrčil

Proti Vystrčilovi nestála jen Nagyová, ale hlavně šéf ANO Andrej Babiš. Ten si moc přál telčského politika a zároveň předsedu Senátu porazit – nasvědčuje tomu kampaň, již pro Nagyovou připravil. Asi ještě nikdy v historii voleb do horní komory se nestalo, že by šéf strany brázdil se svým kandidátem obvod a řečnil a řečnil. Ač byl Babišovi Senát dřív trnem v oku, nyní dělal, co mohl, aby do něj Nagyovou dostal. Zřejmě proto, aby jí se senátorským křeslem zajistil i imunitu, čímž by se mohla vyhnout soudu kvůli Čapímu hnízdu.

Nelze-li Vystrčilovi něco upřít, je to buldočí zarputilost, s níž se drží svých postojů. Zatímco řada jeho kolegů mění názory dle momentální nálady ve společnosti, u něj víme jasně, kde jsou jeho priority nyní, i kde budou za deset let. Jistě, i on má své chyby – kritici mu vyčítají hlavně velkou suchopárnost a rezervovanost. Jako rudý hadr na býka působí zvláště na voliče antisystémových stran, kteří na něj útočí pro jeho proamerické či protchajwanské názory. Ale i oni často připouštějí, že je to člověk, jenž má vždy jasný cíl – ačkoli jim se ten cíl líbit nemusí.

Odpůrce měl ale třeba i Churchill, jenž také vždy hájil svou pravdu, byť se mnohým nelíbila. Právě takových politiků je však potřeba jako soli.