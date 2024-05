Ve Světlé nad Sázavou končí pobočka České spořitelny. Lidé jsou naštvaní, tvrdí, že se na bankomat, který tam spořitelna zanechá, nedá spolehnout. A že kvůli všem možným finančním operacím budou muset jezdit do Ledče nebo do Havlíčkova Brodu. Jsou to ale poněkud černé myšlenky. Tato martyria totiž nebudou muset absolvovat ani ti, kteří neholdují internetovému bankovnictví.