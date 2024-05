Opatření staví seniory do rolí méněcenných jedinců, kteří musejí být pod nepřetržitou kontrolou. Přitom nezapomínejme, že se naši mocní zase snaží posouvat nám hranici odchodu do důchodu směrem do nekonečna. Tudíž pokud je senior schopen bez problémů i ve vysokém věku intenzivně pracovat, je tedy schopen bez problémů řídit auto. Bez potvrzení!

Řidičce zhasl motor, když vjížděla do křižovatky v Ledči. Skončila v příkopu

Přitom podle policejních svodek řadu průšvihů za volantem působí často „mladí a neklidní“ s mokrým řidičákem, milovníci alkoholu a drog. Pokud mají senioři mít u sebe potvrzení, že nejsou senilní, pak my ostatní musíme s sebou vozit místopřísežné prohlášení, že nejsme opilí, ani zdrogovaní.

Senior za volant sedá, protože nemá na výběr. Často bydlí na venkově, se špatnou dopravou. Bez auta se nedostane k lékaři, na nákupy, za kulturou, ba ani na úřad. Senior bez auta se stává na vsi vězněm vlastního domova. Jen málo důchodců si může ke každé cesta do civilizace zavolat taxík.