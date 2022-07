„Rozsudek je správný a je potřeba tu stavbu a její vlivy na životní prostředí přehodnotit,“ tvrdí Miroslav Hrtús který má na Havlíčkobrodsku pověst sudiče profesionála.

Při vší úctě ten rozsudek je komedie. Už dlouho se v Česku mluví o stavbě rychlodráhy. Jestli obchvat vadí, tak proč si nepoložit otázku, kolik hektarů lesů, polí a luk padne za oběť rychlodráze. Zajímavý ekologický dvojmetr. Kolik přírody při stavbě rychlodráhy nevratně zanikne. Jak budou trpět lidé, nucení blízko toho obludária žít.

Neshody lidí ze Šmolov se zastupiteli brzdí obchvat Havlíčkova Brodu

Rychlodráha naši malou zemi rozdělí na dvě poloviny, zničí, co se dá. Udělá z nás průjezdní skanzen, kudy budou jezdit turisté ze zahraničí a koukat okénky jak svítíme svíčkami a kvůli cenám energií se v zimě hřejeme během kolem chalupy. Rychlodráhu na rozdíl od obchvatu u nás nikdo nepotřebuje. Představa, že každý den do českého šinkanzenu naskáče polovina obyvatel venkova a pojedou do pražských montoven za dřinou je směšná. Nevydělali by si ani na lístky. Rychlodráhu potřebuje jen pár pánů, kteří si na stavbě namastí kapsy.