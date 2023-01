Pro někoho možná překvapení. V prezidentském finále na Vysočině zvítězil oproti prvnímu kolu Petr Pavel, a to poměrně výrazně, o téměř patnáct procent hlasů. Nejvíce se o to zasloužilo Žďársko, kde generála volilo přes šedesát procent voličů. Budoucí prezident ale vedle Jihlavska zvítězil také v okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Třebíč, tedy ve všech regionech kraje. Druhé kolo prezidentské volby tak nepotvrdilo rozdělení voličů na městské a venkovské, což je dobrá zpráva, protože taková dělící čára by pro společnost nebyla ničím pozitivním.

Výhrou všech je rovněž opětovně nejvyšší volební účast, která na Vysočině přesáhla 73,6 procenta. V žádném z krajů nepřišel odevzdat svůj hlas vyšší podíl voličů, což je skvělá zpráva. Více než 74 procent na Žďársku i Havlíčkobrodsku působí téměř nadpozemsky.

Prezidentské volby: Vysočina patří Pavlovi, mezi okresy jsou ale rozdíly

Přestože je vítěz jasný, Andrej Babiš dokázal na Vysočině oslovit o více než dvacet tisíc voličů více než v prvním kole. To naznačuje, že šéf opozičního hnutí ANO nemusel v politice zdaleka říci poslední slovo. Bude-li se ekonomická situace obyvatel v důsledku války na Ukrajině a vysoké inflace dále zhoršovat, mohl by za dva a půl roku v parlamentních volbách posbírat ještě mnohem více protestních hlasů nespokojených lidí.

Teď je ovšem míček na straně Petra Pavla. Musí se pokusit přesvědčit i bezmála 125 tisíc obyvatel Vysočiny, kteří nyní volili jeho rivala, že bude prezidentem všech. Přetěžký úkol. Pokud by totiž měla platit slova Andreje Babiše, že soupeřil s kandidátem současné vládní koalice, pak by jednak vysvědčení pro Fialovu vládu bylo až nevěrohodně příznivé a především by pak nálepka spojence pětikoalice mohla být do budoucna pro novou hlavu státu z hlediska spojování společnosti neřešitelným problémem.