GLOSA: Kdo za to může?

V Havlíčkově Brodě se sešly chytré hlavy, aby dumaly nad tím, proč český venkov stárne a vylidňuje se a co s tím. Možná, kdyby se ty chytré hlavy pořádně zamyslely, přišly by na to, co tento zánik vesnice odstartovalo.

Štěpánka Saadouni. | Foto: Deník/archiv