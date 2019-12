O týraných seniorech z Domova důchodců na severní Moravě se bude zřejmě mluvit ještě dlouho. Jestli pečovatelka oslovuje klienta větou „prase smrdíš“, tak je to jednoznačně na vyhazov. Ovšem mince má dvě strany. Práce pečovatelek je tvrdá a nevděčná. Většina seniorů mívá ve stáří divné libůstky. Někteří se vinou nemoci a duševní poruchy změní natolik, že jsou postrachem i pro vlastní rodinu. Takže co čekáme od cizích lidí a navíc špatně placených?

Štěpánka Saadouni. | Foto: Deník/archiv

Pečovatelky nejsou ligoví fotbalisté, ani herečky z televizních seriálů, co inkasují tisíce korun za den. Jejich práce je sice mnohem záslužnější, než poskakování v nekonečných seriálech, ale starají se o lidi nemocné, bezmocné, opuštěné a staré. Takoví lidé náš konzumní systém nezajímají a kdyby to šlo, rád by se jich zbavil. Podle toho mzda v sociálních službách vypadá. Pečovatelky nekřičí, nestávkují, nevyhrožují, nevydírají stát. Do řad pečovatelek se pracovní síly nehrnou. Proto tu práci dělají často lidé, kteří v sociálních službách nemají co pohledávat, protože se na tu práci nehodí. Jenže leckdy ani oni nemají na výběr.