Naše babičky říkávaly, že lež má krátké nohy. Ostatně velká část pohádek je na tomto principu postavená, toto jednoduché pořekadlo je základním kamenem našeho sdíleného smyslu pro spravedlnost. Kdo lže, krade, vraždí a vůbec se dopouští špatností.

Mamograf | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Na tom panuje shoda. Menší shoda již v posledních letech panuje na tom, co přesně lež je. Vytvořily se patvary jako nepravda, vlastní pravda, alternativní pravda. Nejvíc to platí na internetu, kde se zákonitosti pravdivosti pokřivily a pravdivé je to, co má nejvíc „lajků“.