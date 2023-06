Jiří Kašpárek | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Královna Koloběžka první by teď v Havlíčkově Brodě příliš nepochodila. Tedy aspoň kdyby se chtěla s elektrokoloběžkou svézt v městské hromadné dopravě. Její převoz v autobusech totiž nově podléhá přísným podmínkám, se kterými ne všichni koloběžkáři souhlasí.

Jde přitom o konflikt vskutku výbušný. Problém tkví v tom, že moderní koloběžky mívají akumulátor. A ten by shodou nešťastných událostí mohl vybuchnout. V uzavřeném prostoru by to způsobilo zkázu. Pravděpodobnost se blíží nule, jenže nulová není. Nejsou to jediné důvody, další už mají reálnější dopad.

Koloběžky do autobusů v Brodě smí jako zavazadlo. Zdroj hádek, myslí si řidiči

Koloběžky pomalu následují osud, který potkal kola. Ta jsou objemná a zabírají prosto, který by měli využívat především rodiče s kočárky. Navíc kola mohou kvůli své velikosti poškodit vnitřek autobusu nebo zranit cestující v něm, když řidič bude muset dupnout na brzdu.

Proti tomu touha si pár metrů ušetřit jízdou autobusem neobstojí. Podobná kritéria totiž splňují i elektrokoloběžky. Ty běžně váží až třicet kilo. Výhodu mají aspoň některé typy v tom, že jdou složit. Pokud to cestující udělají, mohou autobus využívat. V opačném případě hrozí, že nebudou vychytrale svezeni, nesvezeni, ale jen a pouze nesvezení.