Člověk by se nad tím mohl pousmát a dodat k tomu nějaký vtípek o úřednících popíjejících kávu, ale fakt je, že ceny energií velmi rostou. A i obyčejné vaření kávy se nyní může pořádně prodražit. I zde totiž platí jednoduché kupecké počty.

Povinná úřednická výbava: svetr a teplé ponožky. Kraj Vysočina začíná šetřit

Podle statistiků stál ještě před energetickou krizí provoz běžné konvice něco přes dvě stovky ročně. A to za předpokladu, že ji použijeme jen jednou denně. Za poslední rok však stoupla cena za elektřinu až trojnásobně. Nyní by tedy roční provoz konvice mohl vyjít na zhruba šest stovek. Jenže na úřadech bývají konvic desítky a jsou často v plné permanenci od rána do odpoledne, protože se o ně úředníci dělí. A jelikož někteří sami říkají, že by bez kávy nemohli fungovat, uvaří si mnozí i více káv za den. Znamená to tedy, že neustálé bublání vody v konvicích vyjde krajský úřad skutečně na desítky, možná i stovky tisíc korun.

Milí úředníci, to kafíčko si klidně uvařte. Ale až budete konvici napouštět, zamyslete se, kolik vody na něj skutečně potřebujete. To však platí i pro nás ostatní, kteří si připravují kávu doma. Čas levných energií je zkrátka už nenávratně pryč. A my všichni se tomu budeme muset přizpůsobit.