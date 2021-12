Do Klementic už nejezdí autobus. Není divu, když svezl v průměru jednoho člověka za necelé tři týdny. Lidé teď musí do půl kilometru vzdálené Kamenné. Chápu, že po seniory nebo maminky s dětmi to může být celkem dálka, ale přesto… Dokud nebyla zastávka v Hradební ulici, měl jsem to z redakce na nejbližší zastávku linkového autobusu kilometr. A to v Jihlavě, v krajském městě.