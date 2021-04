Nejde přitom jen o to, že mít za zády kolonu nervózních řidičů nebude pro cyklistu nic příjemného. Ani o to, že se tak nějak automaticky počítá s tím, že cyklista se „uklidí“ ideálně za krajnici. A na jízdu vedle sebe ať dva cyklisté rovnou zapomenou.

Celou věc je totiž nutné vnímat komplexně. Cyklisty řada motoristů považuje za překážku v provozu. Na sociálních sítích se řidiči s oblibou chlubí, jak od nich pumpičkář dostal spršku z ostřikovačů. Je to „opravdu hrdinský“ čin. Ano, cyklisté se někdy chovají hloupě.

Jedou si po silnici, vedle které vede cyklostezka. I za hustého provozu si šlapou dva vedle sebe. Případně ve městě uhání po chodníku.

Takoví by zasloužili nějaké to vulgární gesto nebo i jadrnější slovo, ale postříkat je fridexem může vést k nehezké nehodě. A to si nezaslouží.

A už vůbec si nezaslouží cyklisté jako komunita, aby kvůli pár bezohledným jedincům byli všichni posuzováni za špatné, kteří prostě vadí.

Povinnost dát jim při předjíždění metr a půl jen přilévá oleje do ohně, který mezi motoristy a cyklisty už nějakou dobu hoří.