Jde ale i o drobné činy z každodenního života. Jel jsem zrovna přesně před týdnem, v pondělí, kolem půl druhé kolem autobusového nádraží v Jihlavě. Po přechodu projížděl vozíčkář, kterému vítr shodil z hlavy kšiltovku. Hned první řidička za volantem modrého „miníka“ s bílou střechou nezaváhala. Zastavila, vystoupila z auta, čepici ze země zvedla a pánovi jí dala zpět na hlavu. Bylo to od ní hezké, při pohledu na tu scénu jsem se začal usmívat nejen já, ale i řidiči protijedoucích aut. Nepochybuji, že to potěšilo i pána, který by si sám kšiltovku zvednout nedokázal.

Putin z Ruska dělá oběť. A lidé mu věří, říká odborník na propagandu

Pokud jsem se nechtěl pouštět do zběsilých manévrů, nebylo v mých silách mladé paní či slečně byť jen pouhým gestem dát najevo, že její počínání oceňuji. Věřme však na karmu a na to, že se vše dobré i špatné člověku vrátí. A to konec konců platí i v případě zmíněné války na Ukrajině.