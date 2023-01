Vyhazování odpadu pod dozorem nově čeká ty, kteří přijedou na sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě. Je za tím snaha naučit veřejnost, co lze a nelze vozit na sběrný dvůr a následně na skládku. Ve druhé ze zmíněných možností je totiž často dále využitelný odpad. A ten dříve v Brodě lidé do sběrného dvora klidně vozili, zřejmě z pohodlnosti.

Přítomnost obsluhy nyní někteří vítají. Třeba senioři, kterým se pomoc při vyhazování mnohdy těžkých pytlů hodí. Nebo ti, kteří i přes jasné označení někdy přeci jen tápou, kam který odpad vyhodit. Jiným se to ale moc nelíbí, že je to prý omezuje. Upřímně to moc nechápu, mně osobně by bylo na sběrném dvoře celkem jedno, jestli se na mě někdo dívá nebo ne. Když budu vyhazovat jen to, co tam patří a kam to patří, nevidím v tom nejmenší komplikaci.

Novinka na sběrném dvoře v Brodě: uložení odpadu hlídá dozor

Ono to asi bude podobně jako s radary u silnic. Těm, kteří jezdí podle předpisů, nijak moc nevadí. Naopak ti, kteří si s dodržováním rychlosti hlavu moc nelámou, obvykle křičí. A jaká náhoda, argumentují třeba tím, že je to omezuje.

Troufám si odhadnout, že i brodská radnice by byla spokojenější, kdyby obsluha ve sběrném dvoře být nemusela a lidé tam vozili jen odpad, který tam patří a házeli ho do správných kontejnerů. Ale tak to není a tak je potřeba situaci řešit. Stížnostem některých lidí navzdory. Třeba se časem zjistí, že se lidé vyhazování odpadu naučili a dozor už není potřeba.