Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Houkající sanitka se blíží ke křižovatce. Náhle jí ale do cesty vkročí chodec. Sanitka brzdí – a když lidé dosud čekající u přechodu vidí, že jim nehrozí žádné nebezpečí, do křižovatky také vstoupí. Záchranáři musejí čekat. A s nimi i pacient, možná v ohrožení života. Situaci využívá i řidič přijíždějící z boku. Klidně do křižovatky vjede – byť hrozí, že sanitce zkříží cestu.

Šokující video z Pelhřimova: sanitka s pacientem musela počkat na chodce

Uvedený případ se stal v Pelhřimově. Celý incident natočila palubní kamera auta stojícího na druhé straně křižovatky. Vše začal chodec, jenž vstoupil na přechod jako první. Na záznamu je patrné, že se vůbec nerozhlédl. Sledoval semafor na protější straně silnice, a když mu blikla zelená, beze všeho vykročil. Má nasazenou kapuci. Skrývají se pod ní snad sluchátka, kvůli nimž sanitku nevnímá? Jenže… Není to jen on. Když ostatní lidé vidí, že sanitka stojí, jdou za ním. Z druhé strany přebíhá přechod další chodec, následně tam vjíždí i zmiňované auto.

Na tomto videu je jasně patrný tzv. efekt stáda. Stačí, aby šel příkladem jedinec, který pak strhne dav. Efekt stáda využívají v dobrém třeba zpěváci na svých koncertech, naopak ve zlém jej zneužívají různí spasitelé světa.

Na záběrech z Pelhřimova je patrné, že se k nepochopitelnému jednání nechali strhnout děti i dospělí. Nejsou to lidé, jimž je život pacienta lhostejný. Jsou to běžní lidé jako všichni ostatní. Což jasně dokládá, jak je efekt stáda nebezpečný.