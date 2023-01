První bylo finále mistrovství světa v šipkách z 3. ledna. Tušil jsem, že vzhledem k výkonům obou finalistů během turnaje půjde o mimořádný sportovní zážitek, ale to, co se na pódiu v londýnském chrámu šipek odehrálo, předčilo všechna, nejen má očekávání. Ve třetím legu druhého setu (hrálo se na sedm vítězných setů, přičemž každý set se hrál na tři vítězné legy) měli oba hráči možnost zavřít hru na pouhých devět šipek. Holanďan Michael Van Gerwen netrefil double dvanáct a do konce legu mu zbývalo čtyřiadvacet bodů. Následně jeho soupeř Angličan Michael Smith zavřel svůj leg na devět šipek. Dav v hale šílel jako nikdy. Nebylo divu, byl to nejlepší leg v historii šipek.

Hodinky mi volají sanitku. Reakce na úspěch juniorů baví, Hadamczik čelí kritice

Podruhé mi mrazilo, když junioři na světovém mistrovství světa v hokeji vyrovnali zápas se Švédy v posledních vteřinách základní hrací doby. Střelec Jiříček zamířil rovnou na střídačku a vrhl se na slavící spoluhráče. Byla to pravá nefalšovaná euforie. Zvítězit nad nalomenými seveřany už pak byla pověstná třešnička na dortu. Byl to výjimečný začátek roku, a já věřím, že výjimečný bude i tento rok. Jen doufám, že mrazení, která budeme zažívat, budou i díky podobným maličkostem, jako je šipka nebo puk, a ne kvůli zamrzlému topení v obýváku.