Kadeřnice Marie Valentová z Havlíčkobrodska se těší na davy zákazníků, které od návštěvy salonu neodradí ani test na covid. Byť by za něj, podle původního hlášení z vládního stanu, dali víc, než za účes. Budiž přáno. Ale hloubavec a šťoura si okamžitě položí otázku, kde je zákon na ochranu osobních údajů.

Když zákazník musí mít čerstvý test na to, aby mu někdo zastřihl ofinu, nemá ho mít i paní Marie, když je se zákazníkem v kontaktu? Má právo žádat host v restauraci, kam prý nebude nikdo z nás smět bez testu nebo podezřelé blikající aplikace, aby číšník, který ho obsluhuje, měl pravidelně čerstvý test a ukázal ho všem hostům zvlášť? Oko za oko, test za test.

Testujme se navzájem až do zhloupnutí. Pozor, to byl vtip. Měli bychom se ale konečně ptát, komu to testovací šílenství prospěje? Bohužel, hlavně covidovým kšeftařům, kteří si rychle udělali byznys z lidského neštěstí.Nic není zadarmo. Sekyra dluhů už je ve státní kase zaťatá hodně hluboko. Někdo to bude muset zaplatit. Budeme to my a bude nás to bolet. Napadlo někoho, že hloupá nařízení není třeba dodržovat? Jestli se ale mezi námi stále najdou ovce s ohnutým hřbetem, které budou trávit čas v testovacích centrech, ukazovat své osobní údaje i popelářům a blikat zelenou aplikací i na uklízečku na nádražním WC, pak nám není pomoci. Dostaneme, co si zasloužíme.