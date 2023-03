Štěpánka Saadouni. | Foto: archiv Štěpánky Saadouni

V jedné škole v Jihlavě zavedli dobrovolné domácí úkoly. Je s podivem, čeho je náš vzdělávací systém někdy schopen, jak se budoucí generaci snaží namluvit, že život je kabaret. Musí nás bavit. A když se nám nechce, nemusíme. Velká škoda.

Škola je příprava na život. Čím dřív se dítě naučí zdolávat překážky byť se mu zajídají a plnit povinnosti, tím lépe. Je zajímavé, že lidé slavní, kteří uspěli a někam to dotáhli, měli dětství a mládí jako řemen. Jak často vzpomínáme s úctou na kantora, který byl jako pes, ale naučil. Pro toho, kdo nám dovolil abychom si v hodinách dělali co chtěli, máme jen shovívavý úsměv. Je to smutné, ale je to tak.

V dospělosti se nás zaměstnavatel nebude snažiti pobavit, ale bude žádat výsledky bez ohledu na náše pocity. Nechce se nám do práce tak nepůjdeme? Majitel bytu bude chtít každý měsíc nájem bez ohledu na naši náladu. Až nás přestane bavit partner a děti, vyměníme je? V poslední době stoupá v Česku počet sebevražd, bohužel i u mladých. Podle psychologů je to tím, že mladí žijí často v uzavřené sociální bublině, proto nesnesou první střet s tvrdou realitou. Zvládnout povinnost je známka dospělosti. Takže čím dřív se děti naučí, že povinnost není sprosté slovo, tím lépe pro ně.