Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Dejvické divadlo v Praze odehrálo ve středu derniéru hry Ucpanej systém. A protože tato inscenace, kterou Ivan Trojan a spol. uváděli skoro dvanáct let, byla mimořádně oblíbená, rozhodli se herci poslední představení přenášet naživo do kin po celé republice. Celkem se jednalo o zhruba sto třicet míst.

Na Vysočině mohli diváci sledovat hru nejen v okresních městech, ale i v Humpolci, Chotěboři, Světlé nad Sázavou, Pacově či Velkém Meziříčí. A přinejmenším v případě Třebíče je nutné poznamenat, že se celý tříhodinový přenos povedl bez jediné technické chyby. A to i navzdory tomu, že Dejvické je opravdu malé divadélko, které asi nemá to nejdokonalejší zázemí. Přesto za celou dobu nebyl jediný výpadek, dokonce ani jediné „čtverečkování“ obrazu. Stejně jako všechna ostatní kina po celé republice bylo i to třebíčské zcela zaplněné – a na mnohých divácích bylo patrné, že jim nad tímto zázrakem moderní doby zůstává rozum stát.

KVÍZ: Děda, vrátný i komiksový hrdina. Jak dobře znáte Lubomíra Lipského?

Přímý přenos se technikům povedl na jedničku. Za to jim patří stejný potlesk jako hercům samotným. A poděkování patří jak třebíčskému kinu, tak i všem ostatním biografům, které divákům umožnily derniéru zhlédnout.