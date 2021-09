„Cyklistka dosud nezjištěné totožnosti jela na jízdním kole po účelové komunikaci ve směru na Ledeč nad Sázavou, přičemž se při vyjíždění srazila s nezletilým cyklistou, který přijížděl po komunikaci ze směru od silnice druhé třídy. Nezletilý chlapec upadl na zem a utrpěl zranění. Na místě se dále nacházeli rodiče zraněného chlapce, přičemž jeden z nich s cyklistkou komunikoval," popsala Stanislava Rázlová s tím, že následně z místa odjeli a chlapec byl převezen jedním z rodičů na ošetření do nemocnice.

„Potřebovali bychom, aby se nám přihlásila cyklistka, která byla jedním z účastníků nehody. Dále uvítáme také informace od případných svědků, kteří by policistům mohli poskytnout důležité informace,“ požádala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.