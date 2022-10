Nehoda se stala loni 2. června v brzkých ranních hodinách v katastru obce Štoky mezi Petrovicemi a Větrným Jeníkovem. Podle vyšetřovatelů vyjel Žáček do protisměru. Při havárii jednapadesátiletý řidič na místě zemřel. „Nevím, jak se to stalo, nic si nepamatuji,“ hájil se Žáček z obce Uhořílka, který přišel k soudu v doprovodu rodičů a své obhájkyně. Jednání zároveň nijak neprotahoval. „Prohlašuji svou vinu a souhlasím s obžalobou,“ uvedl na radu obhájkyně Žáček.

Celé jednání netrvalo dlouho. Po krátké poradě senátu vyhlásil soudce Jan Doležal rozsudek. Žáčka uznal vinným a uložil mu trest na dvacet měsíců s podmínkou na tři roky. Kromě toho nesmí tři roky řídit. Zdravotní pojišťovně musí uhradit necelé čtyři tisíce korun.

Bratr oběti rozhodnutí soudu přijal. „Samozřejmě by bylo přijatelnější, kdyby ho soud poslal do vězení, ale na druhou stranu to život mému bratrovi nevrátí. Myslím, že je pro toho mladíka trestem i to, že bude muset celý život žít s tím, že někoho zabil,“ svěřil se Deníku.

Soud se rozhodl pro mírný výchovný trest, protože Žáček dosud žil bezúhonný život. Záznam nemá ani v kartě řidiče. Navíc podle soudu projevil dostatečnou lítost, sebereflexi, přiznal vinu a nijak soudní řízení nekomplikoval. „U nás se jezdí vpravo. Pokud to někdo z řidičů nerespektuje, pak riskuje střet s jiným vozidlem, což se také v tomto případě stalo. Navíc s fatálním následkem,“ upozornil soudce Jan Doležal.

Nehoda se stala kolem půl páté ráno. Žáček jel ve Škodě Felicia. Z neznámého důvodu nezvládl mírnou zatáčku před horizontem a vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním autem Suzuki Ignise. Jaroslav S. zemřel na místě. Příčinou smrti bylo poranění vnitřních orgánů v oblasti hrudníku. Vážné zranění utrpěl i Žáček. Vrtulník ho transportoval do nemocnice v Hradci Králové. U soudu řekl, že už se cítí lépe.

Rozsudek je pravomocný. Všechny strany se vzdaly práva na odvolání. Pozůstalí u soudu žádné odškodnění za nemajetkovou újmu nepožadovali. Podle jejich zmocněnkyně to již vyřešili s pojišťovnou.