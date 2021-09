Hledání ale úspěšné nebylo. „Na nic podezřelého žádný z nás hledajících nenarazil,“ napsala Jana Čurdová do facebookové skupiny Hledání paní Spilkové. Právě tato skupina je místem, kde se sbírá na pomoc stále více lidí. Aktuálně má tisíc členů, a každým dnem přibývají další.

Jednou z dalších iniciativ lidí ve skupině byla i tvorba jednoduchých letáčků a jejich následné vylepování. Je na nich fotka paní Spilkové, spolu se základními informacemi o ní. Cílem je, aby se letáky dostaly na všechna veřejná místa, zastávkami dopravy a spoji počínaje, obchody a nemocnicemi konče. „Dnes jsem letáčky vylepila například u Alberta na Znojemské, nebo na Poliklinice Vltavínská,“ hlásila v diskusi jedna z uživatelek s přezdívkou Iveta Green.

Na výzvu rodiny obeslalo i město Třebíč starosty okolních obcí, s prosbou o vylepení letáku u nich. Objevily se tak třeba i v Jaroměřicích nad Rokytnou, nebo v Myslibořicích.

Pohřešovaná Marie Spilková je zhruba 155 centimetrů vysoká, má hubenou postavu, šedé krátké vlasy. „Popis jejího oblečení k dispozici nemáme, policistům se nepodařilo zjistit, co měla v době odchodu z domova na sobě. Pokud by měl něco z veřejnosti informace o tom, kde se žena nachází nebo by ji někde potkal, kontaktujte linku 158,“ zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Důchodkyně odešla v pondělí 23. srpna v přesně nezjištěnou dobu z místa bydliště a dosud o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu. „V pondělí odpoledne, zhruba kolem třetí hodiny, ale byla spatřena v okolí Borovinského rybníka, kam chodívala na procházky,“ upřesnila Čírtková.