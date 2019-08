Havlíčkobrodsko – V sobotu se hned dva řidiči z Havlíčkobrodska před jízdou posilnili alkoholem. Muž narazil do stromu čelně, žena nezvládla couvání.

Ilustrační foto | Foto: Hana Žáčková

První opilý řidič boural na silnici III. třídy číslo 34527 mezi Dolním Sokolovcem a Chotěboří. „Dvaatřicetiletý řidič jedoucí ve směru od obce Dolní Sokolovec nepřizpůsobil rychlost jízdy a v pravotočivé zatáčce přejel do protisměrné části pozemní komunikace. Po vyjetí ze zatáčky se vrátil s vozidlem zpět do pravého jízdního pruhu, kde dostal smyk a přejel do levého silničního příkopu a narazil přední částí vozidla do vzrostlého jehličnatého stromu,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.