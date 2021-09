Pátrání bylo zpočátku komplikované, policisté zjistili, že sourozenci byli v úterý omluveni z vyučování ve škole. „Zároveň jejich otec byl včera hospitalizován v nemocnici. Šetřením jsme zjistili, že dvanáctiletá dívka chtěla udělat svým kamarádům radost, a proto je ráno vyzvedla a vzala na výlet do Prahy. Večer, kdy jsme děti našli ve vlaku, byly již na cestě zpět,“ doplnila Čírtková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.