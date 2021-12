To na místě potvrdili i zdravotníci z Pacova a Pelhřimova. „I přes okamžitý zásah našich zdravotníků jsou následky tragické. Řidička osobního vozidla utrpěla po nárazu do stromu zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Kradou se už i ploty. V Humpolci jeden zmizel z cyklostezky

Při cestě pelhřimovských hasičů na místo havarovala za Červenou Řečicí v katastru obce Křelovice jejich cisterna a skončila na boku. Celá čtyřčlenná posádka musela do péče zdravotníků. „Tři hasiči utrpěli zranění lehčího charakteru a byli převezeni do nemocnice v Pelhřimově. Čtvrtého, se středně těžkým zraněním, jsme transportovali na urgentní příjem do Jihlavy," doplnil Janáček.

Silnice je v současné době neprůjezdná.