Ratibořice - K ničivému požáru, jehož následkem uhynulo 6,5 tisíce kachňat, došlo v noci z úterý 29. na středu 30. ledna v Ratibořicích na Třebíčsku.

„Komplet celá hala lehla popelem. Mám tu zrovna policii a hasiče a řešíme to. Škoda je odhadem čtyři miliony korun, předběžně to vypadá na plyn od topení, osobně si nemyslím, že šlo o něčí zlý úmysl, uvidíme, jak dopadne šetření,“ konstatoval Stanislav Hubálek, ředitel společnosti Agro – V, která farmu provozuje. Že hoří, si podle jeho slov všimla obsluha. „Ale to už byl objekt v plamenech,“ řekl.

Mluvčí krajských hasičů na Vysočině Petra Musilová uvedla, že tři hasičské jednotky – z Jaroměřic, Moravských Budějovic a Třebíče - vyjely na místo požáru okamžitě po nahlášení, tedy 40 minut po půlnoci. „Když hasiči k hale dorazili, byl už požár v poslední fázi, zachvátil celou budovu. Bortila se střecha. Plameny dostali pod kontrolu v půl třetí ráno a do šesti hodin dohašovali poslední ohniska a rozebírali střechu,“ popsala sled událostí Musilová s tím, že vyšetřovatel hasičského záchranného sboru je na místě a zahájil vyšetřování.

Podle jejích slov je to za poslední roky největší požár na Vysočině, co se týče počtu uhynulých zvířat.

Společnost Agro – V má tři drůbežářské provozy na Třebíčsku. Kromě Ratibořic ještě v Budějovicích a ve Valdíkově. Ratibořice jsou integrovanou obcí Jaroměřic nad Rokytnou.