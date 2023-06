Zaměstnanci domova ve Věži volali záchranou službu hned, jak zraněného muže pod schody našli. „Měl drobnou tržnou ránu na hlavě, která mu krvácela. Nespolupracoval, ale ani se nebránil. Pamatuji si, že když jsme ho posadili, tak se pozvracel. Zpětně je jasné, že to byl příznak komoce mozku,“ uvedl u soudu lékař záchranky a dodal, že dlouho nevěděl, že pacient nakonec zemřel. „Je to smutný osud jednoho muže, který byl mým pacientem,“ reagoval lékař záchranky.

Lékaři v havlíčkobrodské nemocnici nepoznali prasklou lebku. Pacient zemřel

František Dunkel se po předání záchranářů na urgentní příjem dostal do rukou lékaře Pavla Bílka, ten měl jednu atestaci. Jenže, aniž by lékař zraněného muže prohlédl, protože měl na starost jiného pacienta, poslal ho rovnou na rentgen. Ten žádné komplikace neodhalil, respektive lékařka, která snímek vyhodnocovala, žádné traumatické změny nenalezla. Jenže to byla chyba, protože Dunkel měl prasklou lebku, což ho ohrožovalo na životě. Lékař Bílek Františku Dunkelovi pouze zašil tržnou ránu na hlavě a poslal ho zpět do domova. Podle lékaře to pro pacienta bylo v danou chvíli to nejlepší, protože byl neklidný a nezvládl by ani CT vyšetření. To, že se pozvracel, mohlo být podle lékaře i tím, že před pádem večeřel.

Převoz pacienta zpět do domova ještě tentýž den překvapil i tamní zdravotní sestru. „Asi v devět večer nám pana Dunkela vezla sanitka zpátky. Docela nás to překvapilo, protože vypadal dost zle. Po pádu si stěžoval i na bolesti v oblasti zadku. Říkali jsme mu, že to bude dobré a abychom ho měli na očích, dali jsme ho na takzvaný dohledový pokoj,“ svěřila se soudu zdravotní sestra z domova.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Kolem desáté hodiny večer František Dunkel ulehl ke spánku. Personál ho pravidelně kontroloval. Kolem jedné hodiny ráno 16. června zjistili, že muž nežije. Ředitel domova úmrtí muže považoval za důsledek pádu ze schodů a obrátil se na policii. Ta začala případ řešit a nakonec obvinila lékaře Bílka a lékařku z rentgenu Jarmilu Atiovou. Oběma hrozí až šest let vězení a zákaz činnosti za trestný čin usmrcení z nedbalosti.