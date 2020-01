Hrozivě vypadající nehoda na pouti v Herálci na Havlíčkobrosku, při níž se na kolotoči zranila devítiletá dívka, se sice stal v létě před dvěma lety, dodnes ale zůstává záhadou, proč za to nebyl nikdo potrestán.

Policie tehdy případ uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale pouze o přestupek. Jenže ani ten podle informací Deníku nakonec nikdo neřešil. Úřady si případ přehazovaly jako horký brambor a dodnes není jasné, kde vlastně skončil.

Deník se k případu vrátil poté, co redakce zjistila, že provozovatel kolotoče Milan Hoffinger byl Okresním soudem v Havlíčkově Brodě odsouzen k podmínce za pouliční rvačku v Havlíčkově Brodě z loňského 10. května.

„Obviněni byli dva muži ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a z přečinu výtržnictví,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková. V případě Milana Hoffingera je rozsudek pravomocný.

Nehoda v Herálci se stala v sobotu 26. srpna 2018 kolem páté hodiny odpoledne. Dívka tehdy usedla do sedačky řetízkového kolotoče, který provozoval Milan Hoffinger. Když se ale atrakce rozjela, narazila dívka i se sedačkou do zdi. Než se podařilo kolotoč zastavit, udeřila se dívka o zeď domu podle svědků ještě minimálně dvakrát. Na místo musel přiletět vrtulník a zraněnou dívku transportovat do Brna, kde byla několik dní hospitalizována kvůli tržné ráně, odřeninám a podlitinám po celém těle.

„Trvalé následky naštěstí nemá,“ uvedl pro deník dědeček dívky Jiří Ulrich, který je současně starostou Herálce. Podle něj bylo jasné, že kolotoč byl postaven moc blízko zdi domu. Nehodu řešila i policie.

„Případ jsme předali příslušnému správnímu orgánu s podezřením na přestupek,“ konstatovala bez dalším podrobností mluvčí Miláčková. Oním orgánem měla být pobočka Oblastního inspektorátu práce pro Vysočinu a Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích. Jenže ani tam se spis dlouho neohřál, a s odůvodněním, že nejde o pracovní úraz, putoval na Českou obchodní inspekci ČOI).

„Podnět jsme sice dostali, ale ni my jsme se jím nezabývali, protože atrakce byla uvedena do provozu dlouho před rokem 1997, takže je to zcela mimo naše kompetence,“ reagoval na dotaz mluvčí ČOI Jiří Fröhlich a dodal, že spis poslali zpět policii.

„Od okamžiku uvedení atrakce do provozu, je za její bezpečnost zcela odpovědný provozovatel. V případě neštěstí je pak věcí Policie ČR, aby řešila věc v trestněprávní rovině,“ konstatoval Jiří Fröhlich z ČOI.

Na opakovaný dotaz Deníku mluvčí policie Miláčková odpověděla, že případ předali správnímu orgánu, tedy inspektorátu práce. Ten to ale neřeší.

„Nedokážeme si to vysvětlit. Za obec mohu říct, že jsme tehdy s provozovatelem atrakce ukončili smlouvu,“ uvedl starosta Ulrich. Ukončení smlouvy mělo mimo jiné za následek rozpoutání „války“ mezi konkurenční rodinou světských. Spory musela dokonce řešit policie. Kde skončil případ jeho vnučky, která měla obrovské štěstí, že se jí nestalo něco horšího, starosta netuší. Postup ani výsledky vyšetřování s rodinou nikdo nekonzultoval.

„Slyšel jsem, že prý se pohnul barák v základech a posunul se směrem ke kolotoči, takže nikdo za nic nemůže,“ svěřil se z bizarním vysvětlením starosta Ulrich. Co přesně bylo důvodem, že policie případ neřešila například jako nedbalostní trestný čin, není možné zjistit.

„Hrozně mne mrzí, co se stalo. Zpětně se domnívám, že se to mohlo stát tím, že kolotoč pustili naplno, a v souvislosti s dalšími technickými věcmi se kolotoč příliš roztočil. Možná sehrál roli i vítr,“ komentoval to tehdy Milan Hoffinger. Podle starosty ale musí být atrakce postavena tak, aby tyto vlivy neovlivnily její bezpečnost.

ČOI za poslední dva roky provedla na Vysočině dvě kontroly se zaměřením na prostředky lidové zábavy. V jednom případě šlo o smrtelnou nehodu vláčku v Šiklandu a ve druhém nebylo zjištěno žádné pochybení.