„Cyklistka se jela projet na jízdním kole a projížděla po silnici III. třídy mezi obcemi Štoky a Chýška. Při této jízdě měla po cestě potkat pravděpodobně malé dodávkové vozidlo v místech kousek za odbočkou na Petrovice, když jela ve směru od obce Štoky. Toto vozidlo zřejmě zastavilo a jeho řidič s cyklistkou údajně komunikoval. Poté cyklistka opět nasedla na jízdní kolo a pokračovala v jízdě, kdy jela směrem z prudkého kopce a někde na úrovni odbočky k usedlosti Bukovec jízdu na kole nezvládla. Chtěla zajet na tuto odbočku, což ale nezvládla, pokračovala dále v jízdě po krajnici a příkopem, kde havarovala. Při šetření dopravní nehody, při které si žena způsobila zranění, policisté u cyklistky zjistili provedenou dechovou zkouškou požití alkoholu,“ popsala celý případ Dana Čírtková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina .

Policisté se s vědomím, že od dané události již uplynulo delší časové období, obracejí na případné svědky, kteří si všimli cyklistky jedoucí v uvedený den po silnici mezi obcemi Štoky a Chýška, a kteří by mohli poskytnout informace ke způsobu její jízdy, aby se obrátili na linku 158. Policisté by uvítali zejména svědectví řidiče z vozidla, který měl u cyklistky zastavit a hovořit s ní. Jeho svědectví by mohlo výrazně pomoci objasnit průběh jízdy cyklistky před jejím pádem. S případnými informacemi a svědectvím se můžete obrátit na linku tísňového volání 158.