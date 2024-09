Řidič pak podle ní přejel do protisměru a dále mimo silnici do svahu. Následně náraz odrazil auto zpět na silnici. To se převrátilo přes střechu zpět na kola. „Při havárii se zranil řidič a jeho spolujedoucí, oba byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni na ošetření do havlíčkobrodské nemocnice,“ dodala Kroutilová.

Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Provedenou dechovou zkouškou u řidiče požití alkoholu vyloučili. „Při havárii vznikla škoda přibližně za 300 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří,“ zakončila policejní mluvčí.