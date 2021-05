/FOTO/ Silně podnapilý řidič v noci z pátku na sobotu havaroval na dálnici D1. Škoda přesáhla sto tisíc korun.

Náraz do tahače a následně do svodidel ukončil jízdu silně podnapilého muže. | Foto: Policie ČR

Policisté se o nehodě na 78,9 kilometru ve směru na Brno dozvěděli patnáct minut po desáté večerní. Řidič osobního auta jedoucí v levém jízdním pruhu zrovna přejížděl do pravého jízdního pruhu, když narazil do tahače s návěsem. Osobní vůz po střetu přejel dálnici a narazil do svodidel na pravé straně. Od nich se odrazil a zůstal v pravém jízdním pruhu stát.