Na Vysočině zemřelo loni při dopravních nehodách pětatřicet lidí

Vysočina – Při dopravních nehodách zemřelo v loňském roce na Vysočině pětatřicet lidí. Přestože je to o šest úmrtí více než v roce 2017, nepatřil uplynulý rok k těm nejtragičtějším. Mnohem více obětí si vyžádaly dopravní nehody v roce 2008, kdy na silnicích kraje zemřelo devětapadesát lidí. O dva roky později to bylo dvaapadesát obětí. Tragický byl i rok 2014, který si vyžádal třiačtyřicet mrtvých. Nejmenší počet obětí (devětadvacet) za posledních jedenáct let, měl rok 2017.

„V průběhu loňského roku se stalo velké množství dopravních nehod proto, že řidiči hazardovali, při jízdě se nechovali dostatečně ohleduplně a nepočínali si opatrně. Typickým příkladem jsou zbytečné dopravní nehody, které se stanou za snížené viditelnosti, zejména při ranních a večerních mlhách,“ upozorňuje krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková a dodává: „Vjede-li řidič do úseku s mlhou, měl by okamžitě snížit rychlost vozidla, samozřejmě s ohledem na vozidla jedoucí za ním. Měl by zvětšit vzdálenost od vozidla, které jede před ním, zapnout mlhová světla, zvýšit svoji pozornost a plně se věnovat řízení.“ Počet mrtvých na silnicích Vysočiny od roku 2008



2018 - 35

2017 - 29

2016 - 30

2015 - 35

2014 - 43

2013 - 36

2012 - 39

2011 - 33

2010 - 52

2009 - 34

2008 - 59



Zdroj: Policie ČR Nejvíc lidí zemřelo loni na Žďárských silnicích, a to i v porovnání s rokem předchozím. Zatímco v roce 2017 zahynuli čtyři lidé, loni jich bylo o pět více. Nejčernějším dnem z pohledu obětí byla středa 19. září, kdy během pouhých třinácti hodin zemřeli čtyři lidé. Tragická středa začala minutu po půlnoci, kdy museli policisté vyjíždět k nehodě na 150,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. „V levém jízdním pruhu došlo ke střetu osobního vozidla a chodce. Po střetu bylo tělo chodce odraženo do protisměrného jízdního pásu na Brno. Muž na místě zemřel,“ uvedla tehdy k nehodě Dana Čírtková. Další tragická nehoda se stala na dálnici jen o pár hodin později. Řidič osobního vozidla narazil do nákladního vozidla, které jelo před ním. Řidič v osobním vozidle na místě zemřel. K další tragické nehodě došlo tentýž den po poledni u Víru na Žďársku. Řidič Škody Octavia jedoucí od Bystřice nad Pernštejnem vjel do protisměru, kde se střetl s vozem Škoda Fabia, a narazil do stromu. Na místě přišel o život jeden člověk. Hodinu poté narazil jiný řidič Škody Octavia do stromu u Větrného Jeníkova na Jihlavsku. Řidič na místě zemřel. Na dálnice D1 protínající Vysočinu v loňském roce zemřelo celkem šest osob. Jde o tentýž počet jako v roce 2017. Linka 6 v jihlavské MHD končí. Kvůli malé vytíženosti Přečíst článek › Policisté na Vysočině v loňském roce vyšetřovali celkem 4 441 dopravních nehod. Hlavní příčiny jsou dlouhodobě neměnné. V největší míře měl podíl nesprávný způsob jízdy (1 809 nehod), nepřiměřená rychlost jízdy (860 nehod), nedání přednosti v jízdě (300 nehod) a také nesprávné předjíždění (52 nehod). Na 32 dopravních nehodách se podílela technická závada. Ve 200 případech loni policisté při vyšetřování nehod zjistili, že řidiči před jízdou požili alkoholické nápoje a ve čtyřech případech byli řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek. „Poměrně časté byly případy, že dechové zkoušky u řidičů vykazovaly hodnoty vyšší než dvě promile alkoholu, výjimkou nebyly ani hodnoty přesahující tři promile alkoholu,“ uvedla Dana Čírtková. Většina nehod s tragickými následky končila i před okresními soudy napříč celým krajem. V říjnu například poslal Okresní soud v Jihlavě na dva roky do vězení třiadvacetiletého Jaroslava Svobodu z Dolní Cerekve za předloňskou tragickou dopravní nehodu v Jindřichovicích na Jihlavsku, při níž tehdy zemřel dvaadvacetiletý mladík. Svoboda byl pod vlivem alkoholu a jel příliš rychle. OBRAZEM: Řidič o silvestrovské noci srazil z mostu cennou barokní sochu Přečíst článek › Havlíčkobrodský soud pak poslal na sedmadvacet měsíců do vězení Zuzanu Kučerovou z Golčova Jeníkova. Ta předloni v červenci pod vlivem alkoholu zavinila tragickou nehodu na obchvatu Golčova Jeníkova. Při nehodě na místě zahynul šestadvacetiletý spolujezdec. Policie jí bezprostředně po nehodě naměřila 2,12 promile alkoholu v dechu. Podle soudu má na nehodě velký podíl i vysoká rychlost. Ve chvíli střetu s betonovou překážkou mělo BMW na tachometru 144 kilometrů za hodinu. Za zmínku stojí i tři roky starý případ z Pelhřimovska, kde sexuolog Petr Weiss zavinil čelní střet, při němž zemřel otec s dcerou a matka byla vážně zraněná. Po soudních tahanicích byl Weiss nakonec loni pravomocně odsouzen k podmínce a ztrátě řidičského oprávnění. OBRAZEM: K ranní nehodě u Petrávče vyjížděli meziříčští hasiči Přečíst článek › Počet dopravních nehod s následky v roce 2018 a 2017 Okres - Počet nehod / Úmrtí / Těžké zranění / Lehké zranění / Alkohol



Pelhřimov - 684(663) / 3(3) / 16(13) / 200(194) / 36(39)

Havlíčkův Brod - 758(743) / 7(2) / 18(26) / 263(224) / 44(39)

Jihlava - 862(808) / 8(9) / 24(33) / 312(333) / 41(44)

Třebíč - 805(781) / 2(5) / 6(5) / 317(289) / 29(21)

Žďár nad Sázavou - 779(758) / 9(4) / 41(42) / 336(269) / 46(37)

Velký Beranov (D1) - 553(664) / 6(6) / 9(19) / 79(78) / 4(4)

Kraj celkem - 4441(4417) / 35(29) / 114(138) / 1507(1387) / 200(184)



Zdroj: Policie ČR. Údaje v závorce jsou za rok 2017

Autor: Roman Martínek