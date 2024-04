Neovladatelné auto narazilo u Haber do stromu. Policisté hledají svědky

Auto mezi obcemi Habry a Bačkov narazilo v pátek 12. dubna po deváté večer do vzrostlého stromu. Při havárii utrpěla zranění spolujedoucí, kterou zdravotníci převezli do havlíčkobrodské nemocnice. Policie hledá svědky, kteří by pomohli objasnit, co celé události předcházelo.

Mezi obcí Habry a Bačkovem se stala v pátek 12. dubna dopravní nehoda. Policisté hledají svědky. | Foto: se souhlasem Policie ČR